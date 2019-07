Frida Sofía sorprende con su cover del tema “Ocean” de Karol G

La hija de Alejandra Guzmán busca darle seguimiento a su carrera musical

Frida Sofía ha sido uno de los personajes que este año han dado más de qué hablar, y tras su lanzamiento como cantante hace poco más de un mes, la hija de Alejandra Guzmán busca dar seguimiento a su carrera musical, pues publicó en sus redes sociales un video en el que se le ve interpretando muy a su estilo un cover de la balada “Ocean”, original de Karol G.

“Aquí sacando la de Ocean – KAROL G”, escribió Frida, quien le dedicó la canción (en la que ella misma tocó el teclado) a su media hermana Natasha Moctezuma. Su versión es un poco más lenta que la original, pero con mucho sentimiento. Hubo varios comentarios, entre los que destacaron “Estrella total”, “Ya te quiero ver en concierto en México, eres genial” y “Muy pero muy lindo”.

La ahora cantante vive en Estados Unidos desde los 12 años, lugar al que la trasladó su mamá debido a un intento de secuestro. En una reciente entrevista, Frida comentó: “Extraño México mucho. Ya van casi dos años de no ir. Voy dos días y me regreso, pero no es lo mismo a vivir en México y obviamente no es un lugar en el que yo me veo viviendo por lo que pasó”.

Para Anuel AA, los chicos malos son los favoritos de las mujeres

Régulo Caro aceptó el parentesco que tiene con un polémico personaje