El PSG le pone fecha límite a Neymar para decidir su futuro

Del 10 de agosto no pasa

Parece que ahora sí, la telenovela del fichaje de Neymar llegará a su fin. Aún no sabemos si será con final feliz para el atacante o no, pero el 10 de agosto terminará; así lo ha decretado su club, el Paris Saint-Germain, según lo publicado por el diario francés L’Équipe.

La fecha marca el inicio de la Ligue 1 y, para ese entonces, el PSG ya quiere tener la certeza de si contará con Neymar durante toda la temporada.

El club parisino quiere retenerlo, pero Neymar no quiere quedarse; sin embargo, tampoco tiene ofertas reales para salir. Barcelona sería su destino favorito para emigrar, pero los blaugranas no están dispuestos a pagar su costo al 100% en efectivo, por lo que ofrecieron jugadores que el PSG no aceptó.

En los próximos días habrá más noticias en torno a este tema y sólo es cuestión de días para conocer la resolución del caso.

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏽❤️⚽️

