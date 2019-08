Confirmado: Rafael Amaya sí volvió a grabar ‘El Señor de Los Cielos’ pero…

La decisión más difícil que habrían tomado por su estado de salud

¿Regresa o no? ¿seguirá en ‘coma’ actoral? ¿se acabó Aurelio Casillas? ¿habrá un doble en la séptima temporada de ‘El Señor de los Cielos’? ¿Matías Novoa se quedará con el absoluto protagonismo? La incógnita te la vamos a develar entera ahora, aquí, pues luego de una ardua investigación te podemos confirmar que sí, Rafael Amaya regresa, mejor dicho, regresó, grabó y lo ¿sacaron?

Tanto las fuentes de nuestra investigación como Telemundo, la cadena responsable de este fenómeno de rating en las narco-series, nos confirmaron que sí Rafael Amaya no solo regresa en esta séptima temporada, sino que ya estuvo en las grabaciones…

“Rafael Amaya forma parte del elenco de esta temporada de la serie”, dice parte de la respuesta que nos dio Telemundo ha nuestra pregunta de si luego de su repentina desaparición en la temporada anterior en donde su personaje fue puesto en ‘coma’, el actor volvería.

Como habrás visto, cuando te contamos más arriba que estuvo en las grabaciones hablamos en pasado, y no porque hayan terminado las mismas, al contrario, tenemos entendido que seguirán hasta finales de septiembre. Sin embargo, quien no llegaría para esa época sería Amaya, ¿por qué? Te contamos.

Tres fuentes que trabajan dentro de la producción de la narco-serie nos confirmaron que si bien Rafael Amaya estuvo desde el primer día en set, el actor no estaría pasando por su mejor momento de salud.

“Actuaba de manera muy rara, no podría confirmar si era producto de alguna ingesta o de alcohol, pero él ya no es el mismo de antes, no podía recordar textos, desaparecía, le costaba concentrarse”, nos dijo uno de sus compañeros que por lo delicado del tema prefirió reservar su identidad.

En esto mismo coinciden otros dos actores y tres productores con los que hemos hablado, incluso nos contaron que se habría negado a grabar las escenas con quien tomó el protagonismo, Matías Novoa, después de las irregularidades y la forma tan sorpresiva de su salida.

“Matías debía grabar solo, como si estuviera Rafa, pero no estaba”, nos dicen.

Según todas estas fuentes que formar parte de ‘El Señor de Los Cielos’, este tipo de irregularidades de parte del actor que le dio vida a Aurelio Casillas, habrían vuelto insostenible la grabación, la forma de llevar la historia y el dinero que habría perdido la cadena por los retrasos y cancelaciones.

Ante esto, y luego de muchas reuniones idas y venidas, dos de nuestras fuentes nos confirmaron que habrían decidido darle un final a la situación ‘matando’ a Aurelio Casillas.

“Sí, Aurelio Casillas se murió, y Rafa grabó su muerte ya”, nos dice una de las fuentes que asegura haber estado presente en ese momento.

Como te anticipamos más arriba, nos comunicamos con Telemundo para saber su reacción sobre esto y sobre la supuesta muerte del personaje y la salida definitiva de Rafael Amaya de ‘El Señor de los Cielos” y esto fue lo que nos contestaron vía e-mail:

“El Señor de los Cielos es una de las Super Series más populares de Telemundo con un público muy fiel. Para respetar a nuestra audiencia y no dar ningún tipo de ‘spoiler’ sobre la trama de esta nueva temporada, no podemos comentar sobre el plan de producción antes de que los episodios salgan al aire. Como ya hemos confirmado, Rafael Amaya forma parte del elenco de esta temporada de la serie. Ya pronto el público podrá reconectar con El Señor de los Cielos y sus personajes favoritos”.

¿Cómo fue que el dulce y humilde Rafael Amaya que conocimos antes de la narco-serie se convirtió en este actor problemático?

Muchos dicen que su personaje se lo ‘comió’, que como si fuera un acto satánico, Aurelio Casillas se quedó con Rafael Amaya. Eso suena muy novelesco para ser verdad, pero sí es cierto que desde que le dio vida a este exitoso personaje que marcó un antes y un después en su carrera, los problemas han girado en su entorno.

Estuvo internado en varias oportunidades y aunque nunca quiso confirmar que tuviera problemas con las drogas o el alcohol, como se afirmó más de una vez, sí es cierto que, durante mucho tiempo había una ejecutiva de la cadena que se encargaba de darle seguimiento personal para cuidar su salud, incluso nos cuentan que cuando ella no podía, le ponía un custodio personal para que no lo dejara solo.

Ahora solo habrá que esperar el estreno de la séptima temporada de ‘El Señor de los Cielos’ para despedirnos de Aurelio Casillas y posiblemente de la narco-serie que marcó la historia de las novelas y convirtió a Telemundo en la cadena número uno en este tipo de géneros.