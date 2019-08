Fundador del CJNG y cercano a El Mencho, uno de los abatidos en balacera

"El 53" se supone que debía estar preso pero estaba libre

Uno de los dos hombres asesinados en un restaurante de comida rápida en una plaza de municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco fue identificado como Martín Arzola Ortega, alias “El 53”, uno de los hombres más cercanos del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Lo que más llama la atención es que pese a que en 2011 fue detenido y sentenciado en 2015 a 24 años de prisión por un juez federal, estaba libre, o sea fuera de la cárcel, sin que hasta el momento las autoridades puedan explicar por qué, pues lo habían sentenciado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del ejército.

Cabecilla de célula criminal fue ejecutado en restaurante @CarlsJrMx en #Zapopan

Durante la ejecución de Martín Arzola Ortega se registró un enfrentamiento con escoltas de la esposa del Gobernador de #Nayarit quien se encontraba casualmente en el lugar. pic.twitter.com/qVMWW0IeRU — Luis Alberto Fuentes (@jaliscoesuno) August 1, 2019

En aquel 2011, cuando fue capturado en el municipio de Tlajomulco, las autoridades informaron que “El 53” estaba bajo órdenes directas de “El Mencho” y era el encargado de los grupos de sicarios que operaban en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y donde fue detenido.

Autoridades informaron que la esposa de Arzola Ortega acudió a las instalaciones de la morgue local para reconocerlo y reclamar el cuerpo; algo que no ha pasado con el otro sujeto abatido, pues no ha sido identificado.

Hasta el momento tampoco se ha explicado quién o quienes eran las personas que buscaban asesinar pues desde un primer momento, la administración de Jalisco informó mediante un comunicado que la acción no tenía relación alguna con la familia del gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, ya que fue dirigido contra dos hombres que se encontraban en el mismo lugar, pero dichos hombres no han sido identificados ni se sabe qué pasó con ellos por lo que las especulaciones no se han dejado esperar.

#Guadalajara #Jalisco Tras ataque armado dentro de Carl’s Jr. En plaza Galerías. Saldo; 2 pistoleros muertos y otras 4 personas heridas. En el lugar se encontraba la esposa del gober de Nayarit, se reporta que los guaruras repelieron la agresión la cual no era dirigida a ellos pic.twitter.com/L9KKGurPD7 — m u e r t e (@_gloriousdead69) August 1, 2019

En tanto, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, descartó reforzar su seguridad tras la balacera y dio a conocer que el elemento de seguridad que resultó herido está fuera de peligro y reconoció “su valentía al enfrentar a los delincuentes que en ese momento peleaban entre sí”.