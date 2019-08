Multiples muertos en tiroteo masivo en El Paso, Texas

Al menos 22 personas, niños entre ellas, han sido víctimas este sábado de un tiroteo masivo en un Walmart de El Paso, Texas. El número oficial de muertos aún no se ha desvelado.

La policía informa de que están investigando dos áreas: el propio Walmart y un centro comercial cercano. Según medios locales, se trata del centro comercial Cielo Vista. Los cadáveres, cuya cantidad no se ha confirmado, están dentro de la tienda -según informó El Paso Times.

De acuerdo a la información lanzada por la policía, hay varios tiradores. El sargento de la policía de El Paso, Robert Gomez, informó de que hay un hombre detenido como sospechoso detenido. Según la versión inicial, el autor de la masacre habría usado un rifle. Sin embargo, Gomez no pudo asegurar esta información ni dar más datos del presunto tirador. Asimismo el sargento desmiente la versión del alcalde la ciudad, De Margo, que había hablado de tres arrestos.

Al menos 11 víctimas fueron trasladadas al Centro Médico Universitario (UMC) de El Paso. El portavoz del lugar, Ryan Mielke, espera que sigan llegando más.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ya se encuentran en el lugar dando asistencia a la Policía de El Paso.

Aunque el tiroteo ya ha acabado, la policía pidió a la población que se mantenga alejada del centro comercial mientras controla la situación. También indicó que hay un centro de reunificación de familias en las instalaciones de la escuela MacArthur, ubicada en Whittus Drive.

Please stay clear of the surrounding area of Cielo Vista Mall. Reunification center for families at McCarthur Middle School on Whittus.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019