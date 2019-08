Tarjeta Roja: 20 años de la noche mágica y el mayor logro del Tri

La Copa Confederaciones, es el máximo torneo que ha ganado México en la historia

Se cumplen 20 años del logro más importante en la historia de la Selección Mexicana de Fútbol mayor, 20 años de un partido increíble ante Brasil en donde salió todo lo mejor de ese equipazo por el que todavía suspiramos los mexicanos: La Copa Confederaciones de 1999.

No importaba si la Copa tenía o no la trascendencia que ahora tiene, ni importaba si se jugó en México, no importaba si Brasil no traía a su Selección ‘A’… nada importaba.

La gente estaba incrédula, aunque éramos locales, Brasil nos acababa de echar de la Copa América apenas aun par de semanas antes; aunque en esa vardeamarelha sí estaban los pesos pesados del equipo (Ronaldo, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos).

A la Confederaciones venía un joven que lideraba al equipo brasileño que que era magia pura con el balón de los pies… quizás lo recuerden.

Sin embargo, México avanzó con claridad en su grupo y la final dejó el partido soñado: México Brasil en el Estadio Azteca y ahí volvió la fe de la afición: era un partido, todo era posible… y lo fue.

Un increíble Cuauhtémoc Blanco hizo ver visiones a los jóvenes brasileños y se despachó probablemente con el mejor partido de su carrera como seleccionado nacional, cuando Miguel Zepeda anotó el primero, apenas al minuto 12, ahí dijimos… SÍ SE PUEDE… y sí se pudo.

“Creo que ha sido uno de los mejores goles que he metido en mi carrera, era algo increíble, la verdad que no sabía ni cómo festejarlo, me aventé ahí como un zapateado como mexicano”… justo así fue, Cuauhtémoc. Qué grandes recuerdos.

Una Copa Confederaciones que coronaba el gran proceso de Manuel Lapuente al frente del Tri, con el único torneo oficial que ha ganado en su historia y que quizás mereció algo más.