Conoce a Valentina Sampaio, la primera modelo trans de Victoria’s Secret

La modelo brasileña Valentina Sampaio sigue rompiendo barreras en el mundo de la moda. Después de haberse convertido en la primer mujer transgénero en aparecer en la tapa de Vogue, ahora pasará a la historia por ser la primera modelo trans de la famosa marca de lencería Victoria’s Secret.

Hace unos años, Valentina ya había expresado su deseo de ser parte de los ángeles de Victoria, y fue ella misma la que publicó la noticia en su cuenta de Instagram, al subir una foto del backstage de una sesión de fotos para la nueva campaña de la marca. La modelo de 22 años, aprovechó el posteó para dar un mensaje de esperanza. “Nunca dejen de soñar. La vida es increíble. Quiere más, odia menos. El odio no sirve para nada, así que no pierdas el tiempo con él“.

La actriz de Orange is the New Black, Laverne Cox, una de las caras más famosas de la comunidad transexual de los Estados Unidos, respondió una de las publicaciones de Sampaio con mucho entusiasmo. “¡Guau, ya era hora!“, expresó feliz con la noticia.

Esta noticia llega días después de que Victoria’s Secret cancelara oficialmente la edición 2019 del megashow anual que se convirtió en un clásico del calendario de eventos de moda. La cancelación del espectáculo y el consiguiente anuncio de la llegada de Sampaio al staff funcionan como respuesta a las duras críticas que recibió la firma tras las declaraciones de su jefe de marketing, Ed Rezek, quien había expresado públicamente las razones por las que la marca no contrataba modelos de talles grandes ni transexuales. “¿Por qué no? Porque el show es una fantasía. Es un especial de entretenimiento de 42 minutos, eso es lo que es. Es el único del mundo en su especie y cualquier otra marca del mundo lo entiende al instante, incluyendo los competidores que nos critican“.

Estrellas que ya se retiraron de la marca como Gisele Bündchen y Adriana Lima aseguraron que es imposible mantener el prototipo de mujer que quiere la empresa, y el golpe de gracia lo dio Karlie Kloss cuando colgó las alas de ángel este año tras declarar: “No sentía que la imagen que estaba dando fuese quién era yo realmente y el tipo de mensaje que quiero enviar a las jóvenes de todo el mundo sobre lo que significa ser bella tampoco encajaba”.

El golpe a la imagen pública de la firma así como la caída del valor de sus acciones, obligaron a un volantazo que implicó en primer lugar la incorporación a sus filas de Winnie Harlow, modelo con vitíligo, y este año a la modelo plus size Lorena Durán. Ahora, con la llegada de Sampaio, se puede hablar de un cambio de rumbo definitivo. Cómo continuará es todavía un misterio.