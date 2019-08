Conoce la lista de alimentos que provocan hipertensión

Factores como los niveles hormonales, niveles de agua y sal en el cuerpo y el estado de riñones, vasos sanguíneos o sistema nervioso influyen en la presión arterial

La hipertensión es una enfermedad arterial crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias, para que circule por todo el cuerpo. La presión arterial alta puede tener graves consecuencias si no se trata correctamente entre los más destacados están, enfermedades del corazón, accidentes cerebro-vasculares, insuficiencia renal, problemas oculares, entre otros.

Existen varios factores que influyen en este peligroso padecimiento:

Padecer sobrepeso y obesidad.

Estar estresado y en estados ansiosos con frecuencia.

Alto consumo de sal.

Tomar demasiado alcohol.

Antecedentes familiares con presión arterial alta.

Padecer diabetes.

Fumar excesivamente.

La alimentación juega un papel clave para regular la presión sanguínea, conoce la lista de alimentos perjudiciales para esta condición:

1. Sal, salsa de soja y alimentos procesados con altos niveles de aditivos

Existe una estrecha relación entre el excesivo consumo de sodio y la presión arterial, es importante saber que el sodio no solo se encuentra en la sal de mesa, lo contienen muchos productos procesados como panes, galletas, carnes procesadas, tocino, embutidos, soja, cubos para caldos, condimentos de papas fritas y sopas de sobre, entre otros.

Sal. / Foto: Shutterstock

2. Bebidas azucaradas

Demasiada azúcar en la sangre altera el tono de los vasos sanguíneos y los niveles de sal en el organismo. Consumir bebidas azucaradas como refrescos, tés comerciales, zumos y cualquier producto comercial que no sea natural, tiene aditivos verdaderamente dañinos para la salud, no te hidratan y aumentan los niveles de glucosa en sangre.

Bebidas azucaradas. /Foto: Shutterstock

3. Alcohol

En general las bebidas alcohólicas sin importar su tipo, estimulan al sistema nervioso y aumentan la frecuencia cardíaca, ambos aumentan de manera significativa la presión arterial. Es importante disminuir su consumo únicamente para ocasiones especiales y en pocas cantidades.

Bebidas alcohólicas. / Foto: Pixabay

4. Carnes rojas

Las carnes rojas, sin importar el tipo de corte tienen un alto contenido en grasas saturadas, las cuales influyen directamente en niveles altos de presión, afectando la formación de plaquetas y coagulación en la sangre.

5. Margarina

Sin importar que la margarina sea de origen vegetal, deberás evitar su consumo debido a su alto contenido en grasas trans, es un tipo de grasa artificial que contribuye notoriamente en una serie de problemas cardiovasculares y niveles altos de triglicéridos y colesterol.

6. Dulces

El consumo excesivo de dulces con altos contenidos calóricos y azúcar es realmente nocivo para la salud en general, por supuesto que aumentan el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad y diabetes, que a su vez son de las principales causas para padecer hipertensión. Por ejemplo las barras de chocolate tienen un alto contenido en calorías y grasas, para los antojos dulces procura consumir fruta o una versión de chocolate 70% cacao, normalmente estas versiones no contienen leche ni azúcar y aportan muchos antioxidantes.

Chocolate. / Foto: Pixabay

Adicionalmente deberás evitar todo tipo de alimentos fritos, encurtidos por su alto contenido en sodio y los productos lácteos por su contenido en lactosa y grasas. Es indispensable que cuides tu peso, te mantengas hidratado y que le bajes al estrés, notarás como tu presión arterial se regula naturalmente.