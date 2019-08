Eduardo Santamarina defiende furioso las narcoseries y a “El Señor de los Cielos”

"La realidad siempre va superar a la ficción", dijo

Eduardo Santamarina, quien participa en la séptima temporada del Señor de los Cielos, defendió a las narcoseries y lo hizo enérgicamente:

“¿Por qué no? Es la realidad que estamos viviendo y no hay que ver las narcoseries, simplemente prendemos la tele, vemos las noticias y está peor; acuérdense que la realidad siempre va superar a la ficción. Ustedes creen que quitando las narcoseries ya se va acabar el narcotráfico, claro que no. Todo lo que mostramos en pantalla es un reflejo de la realidad”, dijo.

Respecto a la imagen que las narcoseries le dan al país en todo el mundo, el actor dijo esto: “Las narcoseries no le dan mala imagen a México, con todo respeto, son las noticias los que dan esa imagen para el país. Volvemos a lo mismo, si quitaran esas series ¿la imagen del país cambiaría? Por supuesto que no”, comentó.

Continuó: “Obviamente no son para niños, lo que tienes que hacer como padre es guardar discreción con tus hijos, ellos ya tienen que estar dormidos cuando pasan estas series, es responsabilidad de los padres tener el control de lo que ven nuestros hijos”, dijo.

Por lo pronto, él está disfrutando de su participación en El Señor de los Cielos, donde ha aprendido a usar muchas armas de fuego: “Si me dieron una capacitación porque si manejo muchas armas… Estar en una serie así, para mí es un agasajo”, finalizó.