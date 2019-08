Fotos: Las románticas vacaciones de Sean Penn y su novia de 27 años

El actor de 58 años y Leila George D'Onofrio fueron captados en Italia muy cariñosos

Sean Penn y su joven novia, Leila George D’Onofrio, de 27 años, mantienen una relación de bajísimo perfil desde 2016. Pero de vez en cuando, los paparazzi consiguen retratarlos: en esta oportunidad se les vio disfrutando de unas relajadas vacaciones en Positano, Italia.

Hace pocos días fueron captados infraganti en el aeropuerto de Los Ángeles, y ahora, están disfrutando de su romántica escapada. En las fotos, el actor ganador del Oscar, que estuvo casado con Madonna y luego con la actriz Robin Wright, le da un romántico abrazo y un beso a su novia mientras pasean en un yate.

D’Onofrio y Penn tienen 31 años de diferencia de edad: ella, nacida en Sidney, Australia, tiene 27 años, mientras que él cumplirá 59 el próximo 17 de agosto. Sin embargo, la relación se mantiene en el tiempo y apuestan por compartir momentos juntos intentando estar alejados de las luces y las cámaras.

Al parecer, el amor fue a primera vista entre los actores, cuando se conocieron durante las grabaciones del audiolibro Bob Honey Who Just Do Stuff. Por entonces, él venía de separarse de Charlize Theron, quien fue su pareja hasta junio de 2015.

Leila es hija de los actores Vincent D’Onofrio y Greta Scacchis -mejor conocida por ser coprotagonista con Harrison Ford en ‘Presumed Innocent’ de 1990- y actualmente forma parte de la cuarta temporada de Animal Kingdom, la serie dramática que emite AMC Latinoamérica. Por su parte, Penn está en su rol de productor en la película ‘Flag Day’, basada en las memorias de Jennifer Vogel, que tendrá como protagonistas a Katheryn Winnick, Milles Teller y Josh Brolin, según confirmó en junio Variety.