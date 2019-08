Jenniffer González asegura que de asumir la gobernación cambiaría “casi todo” el gabinete que dejó Rosselló

La comisionada residente reafirmó que está disponible para ser nombrada secretaria de Estado en Puerto Rico con la posibilidad de que sea nombrada gobernadora

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, reveló esta mañana que cambiaría a “casi todo” el gabinete del gobierno. Esto en declaraciones a la prensa en el Capitolio, donde no fue tímida al momento de plantear que es la mejor opción para el cargo de gobernadora.

Si bien aclaró que su posible ascenso a la gobernación depende de la recién juramentada Wanda Vázquez. Se espera que se reúna esta tarde con la gobernadora.

“Estoy disponible para hacer el trabajo de secretaria de Estado, pero quien va a decidir si va a continuar con su trabajo en la gobernación es Wanda Vázquez”, dijo González, quien participa de una reunión con legisladores y alcaldes en el Capitolio.

La funcionaria no quiso adelantar qué pasaría si le interesaría ser secretaria de Estado aún con Vázquez en la gobernación.

La comisionada residente aclaró que no ha sido ella quien inició el movimiento a favor de su posible ascenso a la gobernación, sino que fueron los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, quienes se le acercaron mediante llamadas telefónicas para preguntarle si estaba dispuesta a ser la candidata “de consenso” al cargo de secretaria de Estado.

Méndez rechazó ayer en conferencia de prensa que estuviera envuelto en negociaciones para que González llegara al poder.

Mientras, González rechazó que se tratara de una “negociación”.

“Era una petición más seria de lo que pensaba. Aunque inicialmente tengo que decir que me siento orgullosa de representa a Puerto Rico en la capital federal, entendía que la crisis política, económica que vivía Puerto Rio amerita el sacrificio de todos los funcionarios”, mencionó.

González les indicó a los líderes legislativos que estaba disponible y, el domingo, llamó a Vázquez, cuando la instó a reunirse con los líderes legislativos.

“Había dicho en múltiples ocasiones que no asumiría la gobernación, que no la quería. Tenía una seria preocupación que no cumpliera con el mandato constitucional del orden sucesoral y le pedí que, por el bien de Puerto Rico, asumiera… la gobernación”, dijo. “Le dije también que había recibido las llamadas del presidente de la Cámara y el presidente del Senado”.

Preguntada sobre cuál fue la contestación de Vázquez, la comisionada residente indicó que la actual gobernadora le contestó que estaba agradecida por la llamada y que juramentaría a la gobernación. González, por su parte, aseguró que no le indicó que debía renunciar prontamente al cargo.

“Esta decisión no le compete a Jenniffer González, le compete a la gobernadora Vázquez y los cuerpos legislativos”, dijo. Luego recordó que Vázquez no es política ni fue electa por el pueblo.

“Habemos funcionarios electos que representamos partidos y a la ciudadanía. Y es una determinación que tiene que hacer la clase política”, puntualizó.

Indicó que ha conseguido más de $43,000 millones en fondos federales. “No han llegado a Puerto Rico porque, lamentablemente muchas de las agencias federales y la Casa Blanca tienen duda sobre el manejo de los fondos en el gobierno. El fantasma de la corrupción ha puesto en entredicho el acceso a esos fondos y la credibilidad”.

“Tienen que haber cambios fundamentales en todas las estructuras del gobierno, en todos los funcionarios del gabinete y todos los contratos del gobierno de Puerto Rico. La prioridad que sea la gente y no los políticos”, insistió.

González recordó que ha sido respaldada por miembros del sector privado y líderes de otros partidos. “Tenemos que pasar esta página rápido”, dijo.

Cuestionada sobre dónde puede operar mejor, si en el Congreso o en La Fortaleza, González contestó que hay dudas en la Casa Blanca y el gobierno federal sobre el manejo de los fondos en Puerto Rico “no confían en las instituciones en Puerto Rico ni sus funcionarios… esas cosas cambian cuando cambian los funcionarios. Si va a ser un gobierno de la misma gente, no habrá ningún cambio. Creo que puedo aportar”.

“El gobierno de Puerto Rico tiene cero credibilidad en la capital federal y sus cabilderos tiene cero credibilidad y luchar contra eso va a conllevar cambios de verdad, no cosméticos”, abundó.

González dijo que ante su posibilidad salida de la comisaría en Washington, no quiso opinar sobre quién lo debe sustituir.

“Voy a estar pendiente y atenta”, dijo.

(Por Javier Colón Dávila)