¿Dónde comer las mejores pizzas en Queens?

La competencia por la calidad beneficia a novatos y expertos

Si eres un amante de las pizzas y no te conformas con cualquiera, es bueno saber dónde se encuentran los mejores porciones de Queens,

Según una clasificación publicada por amNY, estos son los diez sitios que recomiendan, en orden aleatorio:

Milkflower, Astoria: Esta pizzería de leña lleva el nombre en inglés de “fior di latte” (flor de leche), un tipo específico de mozzarella que se usa en el restaurante. No puedes obtener rebanadas aquí; en cambio, disfruta de una pizza de 12 pulgadas. El precio varía de $14 a 18 dólares, sin incluir complementos (34-12 31st Ave, milkflowernyc.com).

Brother’s Pizzeria, Fresh Meadows: La receta se ha mantenido igual durante más de 50 años, dijo Meghan, propietaria del local, destacando el corte clásico de $2,75 dólares. El actor Alec Baldwin es un cliente habitual (185-04 Horace Harding Expwy).

Pizza Garden, Flushing: Rich Ejnes ahora dirige la pizzería de su padre Phil. Declara que ha usado los mismos ingredientes durante los 58 años que ha estado abierto el negocio. La pizza picante con pollo mezclado con salsa de búfalo, cebollas rojas picadas y mozzarella, es muy popular (171-01 Northern Blvd, pizzagarden.com).

Basil Brick Oven Pizza, Astoria: Utilizan harinas importadas de Italia, más ligera y de mejor calidad, que combina bien con ingredientes frescos. Ofrecen 29 pizzas personales diferentes (no rebanadas), pero la mejor es la pizza “BASIL”. El precio de la pizze de 12 pulgadas oscila entre $11 y 20 dólares (28-17 Astoria Blvd).

Gaby’s Pizza, Queens Village: “Utilizamos los mejores productos y hacemos todo con amor”, dijo Andre LoGiudice, hijo de uno de los fundadores. La porción regular de $2.90 dólares reina (204-23 Hillside Ave, gabyspizza.com).

Dani’s House of Pizza, Kew Gardens: No deje este lugar sin probar una rebanada regular grande, delgada y crujiente por $3 dólares. Están abiertos hasta tarde: puede pedir una porción de Dani hasta las 3 o 4 a.m., excepto lunes o martes, cuando cierra a la 1 a.m. (81-28 Lefferts Blvd, danishouseofpizza.com).

New Park Pizza, Howard Beach: New Park Pizza, que ha estado en el negocio por más de 60 años, todavía usa su horno de ladrillos original. Nick Sandals, residente de la zona quien ha trabajado en la pizzería durante más de 40 años, dijo que el horno es lo que hace que su pizza se destaque. Sugerencia: pida una porción regular, bien hecha (156-71 Cross Bay Blvd, newparkpizza.com).

Nick’s Pizza, Forest Hills: Los tres esenciales que debes probar en Nick’s son la pizza margherita, calzone y cannoli. No hay rebanadas en este lugar por una buena razón: anhelarás más que una porción (108-26 Ascan Ave).

Carlos Pizzeria, Middle Village: Para una porción sin lujos ($2,75 dólares) diríjase a aquí. El negocio familiar ha estado en pie desde 1966. “La mejor parte es la salsa”, dijo el propietario Sal Caruana. Si tiene espacio para más de una rodaja regular, también recomendamos la de berenjena (74-02 Metropolitan Ave).

VIPizza, Bayside: VIPizza ha alardeado de una de las mejores rebanadas sicilianas de la zona desde 1959, utilizando la misma receta familiar durante 60 años. Las rebanadas napolitanas y sicilianas cuestan $3 dólares (43-02 Bell Blvd, vipizzabayside.com).