Gignac intratable, le hizo ‘Hat Trick’ a Necaxa

View this post on Instagram

🐯 LO HICIERON LLORAR | André-Pierre Gignac se emocionó hasta las lágrimas en su homenaje. Le llevaron flores, un balón especial y hasta mariachi . . En la tribuna, se vio una camiseta gigante, un mosaico de Francia 🇫🇷 y su rostro en todos lados. Eso se merece el máximo goleador en la historia de Tigres. CRACK