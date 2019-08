Lis Vega sin ataduras: se luce sin ropa y confiesa relación abierta

La cubana paraliza corazones

Lis Vega, en exclusiva para Diario BASTA! confesó tener una relación abierta con el joven cantante cubano Rommy, con quien actualmente se encuentra preparando algunos proyectos musicales y con quien recientemente grabó el tema “Infieles” para una prestigiada marca de condones.

“Rommy y yo nos amamos, nos queremos, nos disfrutamos y estamos juntos, pero tenemos una relación abierta, él puede estar con la mujer que quiera estar y yo voy a estar con la persona que quiera estar. Me queda claro que tiene 24 años y que yo tengo 41… Hemos decidido querernos sin ningún compromiso y mucho menos obligación”, dijo.

Muy sincera recalcar que después de Exatlón decidió hacer cambios en su vida y uno de ellos fue terminar su relación con Mauro, con quien llevaba más de ocho años.

“Después de Exatlón entendí muchas cosas, fue ahí donde me di cuenta que yo no era la Lis que toda la vida había sido… Entendí que Mauro y yo teníamos que separarnos, me dolió mucho y mucho más por los perros que se volvieron nuestro hijos, pero hoy me siento renacida buscando lo que toda la vida he soñado”, finalizó.