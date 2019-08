Daddy Yankee trabaja con Natti Natasha en nueva producción

View this post on Instagram

🇵🇷 es un paraíso y lo que lo hace especial es su GENTE. No te dejes vencer por el desánimo, la frustración y el odio. Pase lo que pase, vamos PA’ LANTE, porque al final del día, SOLO NOS TENEMOS A NOSOTROS como pueblo. Dios Bendiga a #PuertoRico 🇵🇷🇵🇷🇵🇷