¿Emma Coronel recauda fondos para hijos de inmigrantes tras redada de ICE?

Aparece en GoFundMe campaña iniciada por la esposa de "El Chapo"

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, presuntamente inició una campaña para recaudar fondor a favor de los hijos de inmigrantes indocumentados detenidos en la gran redada de Mississippi, donde se detuvo a 680 personas.

A través de la cuenta @therealemmacoronel_, la exreina de belleza compartió un enlace a GoFundMe, aunque se ha dicho que esa cuenta no es la oficial de la esposa de Guzmán Loera, fuentes señalan que es un perfil alternativo, mientras el “oficial”, @therealemmacoronel se mantiene privado. En la primera cuenta, Coronel tiene más de 140,000 seguidores, mientras en la segunda suma más de 50,000. La suma de las dos no logra alcanzar siquiera la mitad de los 600,000 seguidores que logró con la cuenta @emmacoronela, la cual despareció.

“Hola, estamos apoyando a esta causa por los ñiñ@s que están pasando un momento desagradable, donde fue su primer día de clases y ellos esperaban con ancias llegar a casa y contarles de su día, como cualquier ñiñ@ de cualquier hogar americano, desafortunadamente ellos no ellos esperaron la hora y nada sus padres no estaban la angustia por no poder hacer algo para librarlos la desesperacion de no poder respaldar a sus padres tenemos que ayudarlos”, dice el mensaje de la cuenta en GoFundMe. “Aquí todos somos humanos y tenemos el derecho humano sus padre no fueron criminales estaban simplemente en su obra de trabajo para darles pan a la mesa cada noche, ayudemos ahora que ocuparán donde estar y consuelo estos ñiños”.

La foto principal de la campaña es de la niña que pidió a ICE liberar a su papá, a la quien un alto funcionario le dijo que entedía que estaba “molesta”, pero que su padre “era un criminal”.

El perfil fue creado el 8 de agosto de 2019, presuntamente desde Beverly Hills, California. Cabe recordar que Coronel es ciudadana estadounidense, ya que nació en aquella entidad.

Otro mensaje compartido por la cuenta de la esposa de Guzmán Loera es un mensaje de Todd Hagopian a estadounidenses que acusan que los inmigrantes les quitan sus trabajos.

“Si un inmigrante indocumentado que no habla inglés puede viajar 2,000 millas a pie, con apenas agua y comida, sin dinero, puede cruzar la frontera y solo robar tu trabajo mañana… Deberías pasar menos tiempo en Twitter y más tiempo desarrollando una habilidad”, escribió.

Emma Coronel ha compartido otras imágenes de su apoyo a distintas causas, incluyendo donación de productos para bebés a un hospital de Sinaloa.