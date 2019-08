Expuestos: Los Viagras divulgan video con fotos de sicarios y punteros del CJNG de “El Mencho”

La guerra entre narcos también se incentiva por redes sociales como Twitter y WhatsApp

Supuestos sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron expuestas en redes sociales por presuntos rivales de Los Viagras.

Esta semana circula una grabación en servicios como WhatsApp y Twitter que muestra a matones y punteros bajo las órdenes de Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho), líder del CJNG, en Guerrero.

En el compendio de fotos, que incluye un mensaje amenazante, se puede ver a mujeres y hombres.

Los supuestos delincuentes operan en el municipio de Zirandaro, de acuerdo con el material.

“Aunque me reporten las páginas y las fotos para que Facebook me las borre, hijos de su pu** madre, como sea, ya los traigo a todos, perros. Yo no tendré compasión con nadie, perro. Agárrense porque va parejo, hijos de su perra madre”, se lee al inicio del texto.

El video de 34 segundos de duración fue compartido en la cuenta de Twitter @L4nd3t4.

Las autoridades trabajan para tratar de localizar a los responsables de la amenaza.

