Claudia Álvarez se une a las famosas que se comen la placenta de su bebé

Claudia Álvarez revela que se suma a la lista de famosas que se comerán la placenta de sus bebés después de dar a luz; en exclusiva, la actriz detalló que está completamente convencida que practicará este estilo de vida.

“Estoy completamente convencida que voy hacer eso y a mí no me importa lo que la gente piense o diga sobre mí, es mi embarazo, es mi cuerpo y voy a hacer todo lo que sume a mi organismo. Está claramente comprobado que la placenta te ayuda en la depresión posparto, en los procesos hormonales, en la piel, en el cabello, en todo… Soy una mujer que está informada de todo este tipo de procesos y desde hace mucho tiempo me he enfocado en trabajar mi cuerpo con procesos naturales y a mí no me pueden decir que soy una carnívora o pecadora por comerme la placenta de mi bebé, ¡ojo! no me la voy a comer como si fuera carne sino a través de un proceso de cápsulas”.

Asegura que en este sentido se encuentra siendo apoyada por su marido, el protector Billy Rovzar.

“Es un hombre que sabe lo que yo quiero y que no le causa ningún conflicto entender que soy una mujer qué se quiere comer la placenta de su bebé, pero a muchas personas les causa morbo entender que la placenta le hace bien al cuerpo de la madre del pequeño, hay que informarnos”.