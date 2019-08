El Concejo Municipal otorga $4 millones para ayudar al conteo del Censo

El presidente Corey Johnson afirma que los fondos estarán dirigidos a varias organizaciones comunitarias para ayudar en su trabajo de promover la participación

Todos, sin falta, deben ser contados. Ese es el objetivo que se han planteados las autoridades de la Gran Manzana con miras al Censo del 2020, y por ello este jueves el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson anunciaría que se hará una asignación inicial de fondos por $4 millones de dólares en el presupuesto de la Ciudad, con el fin de ayudar a las organizaciones comunitarias en su trabajo promover la participación.

El esfuerzo del Concejos para que el conteo poblacional en la ciudad de Nueva York sea un éxito, se produce luego de la incertidumbre que por meses creó la posibilidad de que la Administración Trump incluyera una pregunta sobre la ciudadanía, lo que provocó gran preocupación entre las comunidades inmigrantes, y lo que se esperaba llevara a muchos a no participar del proceso.

“Este financiamiento es solo el comienzo, un primer paso para obtener un recuento preciso para que podamos recibir los fondos federales y la cantidad de representantes políticos que merecemos. El Concejo reconoce que el trabajo vital de las organizaciones comunitarias contribuirá a ayudar a garantizar que todos los neoyorquinos sean contados en el Censo 2020. Es importante que estas organizaciones comiencen a trabajar ahora”, expresó Johnson, agregando que hay en juego para Nueva York “al menos $73 mil millones de dólares en fondos federales para servicios básicos, que incluyen educación pública, tránsito, vivienda federal, nutrición y atención médica”.

El presidente del órgano legislativo municipal recordó que la tasa de respuesta de los neoyorquinos en el último censo fue más baja que el promedio nacional, y por ello insistió en que la Ciudad no puede permitir que esto vuelva a suceder. “Un recuento completo enviará un fuerte mensaje a la Administración Trump de que Nueva York no es invisible y no se siente intimidada por los ataques del Presidente contra nuestras diversas comunidades “, enfatizó Johnson.

La tasa de auto-respuesta para el Censo 2010 en la Gran Manzana fue del 63%, 11 puntos por debajo del promedio nacional del 74%.

Estos fondos iniciales, que forman parte de los $14 millones totales que el Concejo está dedicando para garantizar que cada neoyorquino sea contado, se usarán específicamente en apoyar la planificación del Censo, especialmente en comunidades difíciles de contar. Y actuando como socios en toda la ciudad, los grupos que recibirán esta primera asignación de fondos podrán ofrecer capacitación, desarrollar mensajes, coordinar grupos de trabajo y desarrollo otros recursos de planificación y capacidades, para sentar las bases para los esfuerzos de instar a todos los neoyorquinos a ser contados.

Cumplen su palabra

“Como siempre, el Concejo está cumpliendo su palabra para garantizar que todos en la ciudad de Nueva York sean contados en el Censo 2020“, dijo el presidente del Comité de Inmigración del Concejo Carlos Menchaca.

El concejal de origen mexicano, y quien también es copresidente del Grupo de Trabajo del Censo 2020 del Concejo, destacó que estos fondos asegurarán que los grupos que están en la primera línea en los vecindarios más difíciles de contar tengan los recursos que necesitan para alentar a todos los neoyorquinos a completar el censo. “Hay mucho en juego y no podemos equivocarnos, y gracias al liderazgo del presidente Johnson y la incansable defensa de nuestros socios comunitarios, estamos en condiciones de cambiar sustancialmente el resultado “.

Entre tanto, la concejal Carlina Riva, quien también es copresidenta del Grupo de Trabajo del Censo 2020 del Consejo, destacó que la inversión inicial de $4 millones de dólares “marca un primer paso importante en los esfuerzos de divulgación del censo en nuestra ciudad. Al apoyar a los activistas clave que pueden sentar las bases institucionales en cada condado, haremos que sea más fácil para organizaciones comunitarias de base adicionales”.

Además de otorgar estos fondos, los miembros del Concejo harán una compaña para difundir la importancia del Censo y ayudarán a movilizar a las comunidades de sus distritos para que participen y sean contados.

Este anuncio se produce semanas después de que la Administración Trump, en respuesta a una decisión de la Corte Suprema de Justicia, abandonó su plan para agregar la pregunta de ciudadanía en el Censo 2020.

Algunos de los grupos que reciben fondos son: