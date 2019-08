El nuevo escándalo de Frida Sofía: Confirma que estuvo embarazada y abortó

"Fui al ginecólogo, me dijeron que tenía 5 semanas de embarazo"

Cuando Christian Estrada aseguró que Frida Sofía había estado embarazada de él pero que nunca supo que pasó con el bebé, la joven se enojó, lo tildó de mentiroso y de trepador. Sin embargo, unos meses después la hija de Alejandra Guzmán confesó que siempre sí esperaba un hijo pero que decidió abortar.

Recordemos que Christian es el supuesto galán del triángulo amoroso entre madre e hija, en donde Frida aseguró que su mamá tuvo un romance con su ex, y Alejandra lo desmintió.

Meses después, en una entrevista exclusiva con Pati Chapoy para ‘Ventaneando’, ella contó que estaba pasando Navidad y Año Nuevo con su mamá, que por un comentario sobre su papá y su miembro, se ofendió y se fue.

Ya pasando Año Nuevo lejos, se hizo un test de embarazo y descubrió que estaba embarazada de Christian, de quien ya estaba separada. Teniendo en cuenta su situación amorosa y las pastillas psiquiátricas que tomaba que ponía, supuestamente, en peligro a ella y al bebé, decidió abortar.

“Fui al ginecólogo, me dijeron que tenía 5 semanas de embarazo. Me preguntaron si quería tener al bebé y ahí dije que no, no pude porque yo no quiero traer una criatura al mundo cuando no estoy lista, cuando no voy a tener a su papá ahí”, le dijo Frida Sofía a ‘Ventaneando’.

Según la joven este fue el motivo de la gran pela con su mamá, primero porque asegura que cuando le contó que había abortado no se preocupó por saber cómo estaba, y segundo porque no le perdona que, según ella, Alejandra haya tenido un romance justamente con el que hubiera sido el padre de su hijo.