Alarma en la Casa Blanca: Hazard lesionado, se perderá el debut en Liga Del Real Madrid… y un mes más

El belga se lastimó en el entrenamiento y estará de 3 a 4 semanas de baja

Lo malo de poner todos los huevos en una sola canasta o en una sola contratación es que el margen de error es mínimo… y eso le está pasando al Real Madrid que perdió, por el momento, a su único fichaje estrella.

Edén Hazard no podrá debutar en el arranque liguero del Real Madrid debido a una lesión que sufrió en el entrenamiento de hoy en el recto anterior del muslo izquierdo, según informó el parte médico del equipo.

Aunque el Madrid no ha dado un tiempo de evolución, todo apunta que estará de baja entre tres y cuatro semanas. Zidane deberá suplir la sensible baja del belga y quizás es un buen momento para que se muestre el joven Vinicius o tal vez ¿por qué no? presentar una sorprendente alineación con James Rodríguez en Balaídos.