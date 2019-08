Primeras imágenes de Alejandra Espinoza como Sonia, la rival de Rubí en nueva versión

View this post on Instagram

Que maravilla trabajar con este equipo y contigo @joseron3 #todaywasagoodday #Repost @joseron3 ・・・ What a day!!!! Día de muchas emociones!!! Pero que escenas tan chidas nos tocaron @alejandraespinoza ✨👏🏻👏🏻👏🏻🙌🏻🙏 @rubi.laserie ☄️💥