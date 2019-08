Chivas pisó el acelerador, pero no le alcanzó ante León

View this post on Instagram

🎥 León se impuso 4-3 a Chivas en un duelo vibrante y lleno de goles, donde el VAR fue el actor principal. #ElAnalista #LIGABancomerMX #LigaMX #SienteTuLiga #FutbolMexicano #Apertura2019 #AP2019 #TeamAnalista #LaAlineaciónPerfectaLaHacesTu #Monterrey #Tigres #León #Morelia #América #Necaxa #Toluca #CruzAzul #Atlas #Tuzos #Xolos #FCJuárez #Santos #Chivas #Puebla #Veracruz #GallosBlancos #Pumas #AtléticoSanLuis