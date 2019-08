Clarissa Molina le hace tremenda escena de celos a Raúl de Molina, en Univision

El conductor se dejó ver con la nueva Nuestra Belleza Latina y la dominicana le reclamó

Clarissa Molina se puso celosa. La joven reportera de El Gordo y la Flaca ha celado a Raúl de Molina porque éste salió a comer con otras amigas, entre ellas la nueva Nuestra Belleza Latina.

El compañero de Lili Estefan en Univision le explicó a Clarissa que degustó alimentos junto a Jomari Goyso y Migbelis Castellanos, la nueva Nuestra Belleza Latina de Univision.

La dominicana ha sentenciado a Raúl y le dijo que aunque se lleva bien con Migbelis no está dispuesta a compartirlo con ella. “Ella me cae bien, pero a ti no te comparto”, dijo Clarissa ante las cámaras de El Gordo y la Flaca.

Aquí la conversación entre Clarissa y Raúl de Molina.