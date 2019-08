Frida Sofía por fin habló de su arresto: “No sabía qué esperar… me encontraba esposada”

La hija de Alejandra Guzmán ha tenido una vida azarosa

En días pasados de dieron a conocer algunos detalles del arresto que Frida Sofía sufrió el año pasado, incluida la llamada al 911 que realizó y los cargos por los que fue detenida, y aunque al principio no había querido hablar de lo ocurrido, es hasta ahora que se atreve a hacerlo.

En la última parte de la entrevista que concedió a “Ventaneando”, la joven relató cómo fue que el departamento de policía la llevó a la cárcel por haber agredido a un hombre que la había amenazado con filtrar imágenes intimas de ambos y contó que durante la detención una agente la ayudó a ponerse en contacto con gente conocida.

“No sabía qué esperar, nunca en mi vida me había metido en un problema y menos en uno legal así me asusté mucho. Una oficial entró al cuarto en donde me encontraba esposada me ayudó a sacar el celular para checar los números de mi productor, de mi mamá y de una amiga. Agarra un marcador y me pone en el brazo los números para yo poder comunicarme, fue un ángel”, dijo Frida Sofía.

Para finalizar, Frida señaló que no pudo comunicarse con su mamá, Alejandra Guzmán, por tratarse de un número de larga distancia y recordó que afortunadamente tuvo el privilegio de poder salir bajo fianza; sin embargo, reconoció que los 300 dólares que le dio a la policía no borrarán el error que cometió.

Con información de Fiera Lasa/Mezcalent.com