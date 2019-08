Miley Cyrus y Kaitlynn Carter se pusieron calientes en un club nocturno

La pareja de novias vive su pasión en público y sin temor. Una fuente asegura que ellas, incluso, estaban teniendo sexo en público

Parece que Kaitlynn Carter ha captado toda la atención de Miley Cyrus. Ahora que la cantante está separada de Liam Hemsworth ésta no pone reparon a su pasión, y según reportó Page Six, la pareja no le pone límites a sus deseos cuando están juntas, aún cuando estén en un club nocturno de West Hollywood, según también refirió el portal de Infobae.

Dicho medio ha citado a una fuente presencial, que narró la actitud de la pareja en dicho establecimiento nocturno. “No podían quitarse las manos de encima. Se estaban besando en todas partes, en el baño, en el bar, en medio del piso”.

“Ellas básicamente estaban teniendo sexo. No hay duda de que están juntas“, añadió la supuesta testigo. Al parecer los hechos ocurrieron el pasado viernes en el Soho House.

Según la fuente la pareja se estaba besando por todas partes. De momento parece que no existe reconciliación posible entre Miley y Liam Hemsworth. Y los hecho de la joven intérprete así lo recalcan.