Todoterreno: Michelle Renaud pule su cuerpazo en el gym y no descuida sus labores como mamá

Espectacular y tierna a la vez

Michelle Renaud acostumbra compartir con sus seguidores cómo se mantiene en forma gracias a una rutina de ejercicios y aunque se podría pensar que el ser madre de un niño pequeño dificulta esta tarea, ella ha decidido demostrar que esto no tiene absolutamente nada que ver.

A través de Instagram Stories, la actriz compartió una serie de videos en los cuales se le ve en el gimnasio acompañada de su hijo Marcelo realizando un calentamiento y le explica al nene cómo hacer los movimientos para que él los imite.

“Que tus hijos no sean tu pretexto, sino tu motor. Intégralos a tu vida para que ya no exista la frase “Desde que soy mamá ya no puedo hacer tal o cual”. Yo soy de la idea de que les enseñemos con el ejemplo y qué mejor que aprendan que pueden lograr todo porque se los enseñó mamá”, escribió Michelle al pie de los cortos.

Asimismo, la actriz tampoco ha dejado que la maternidad trunque su carrera artística, pues cuando se encontraba grabando la telenovela “Hijas de la Luna” solía llevarse al pequeño a las locaciones, situación que también ocurrió durante las grabaciones de “La Reina Soy Yo”, melodrama próximo a estrenarse.

Con información de Fiera Lasa/Mezcalent.com