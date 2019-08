Yalitza Aparicio respaldó a todas las mujeres que están luchando contra la violencia en México

Desde finales de la semana pasada se llevaron a cabo en la capital mexicana varias manifestaciones para exigir un alto a los feminicidios y al abuso sexual en contra de las mujeres y aunque varias de las acciones de las marchas han sido severamente criticadas en redes sociales, Yalitza Aparicio afirma que es necesario realizarlas.

A su paso por la alfombra roja de los Kid’s Choice Awards, la protagonista de la película “Roma” aseguró que es necesario levantar la voz para que todas las personas sean tomadas en cuenta; sin embargo, lamentó que durante esas marchas varios periodistas hayan resultado agredidos y algunos de los monumentos históricos más importantes fueran grafiteados.

“Estoy encantada de que se reunieron tantas personas para manifestarse en contra de la violencia, es algo que no podemos permitir que siga pasando, no debemos seguir con esta inseguridad de no saber a quién acudir o de no sentirnos tranquilos en algún lugar”, dijo Yalitza.

La gala tuvo un gran impacto para la oaxaqueña, pues no solamente fue reconocida con el Premio Prosocial por ser una inspiración para los jóvenes latinoamericanos, sino que además tuvo la oportunidad de conocer a Daddy Yankee y tomarse una fotografía con él, momento que no dudó en compartir a través de sus redes sociales.

Con información de Fiera Lasa/Mezcalent.com