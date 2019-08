Consigue tener hijos de su marido fallecido hace diez años

La avanzada tecnología para la reproducción asistida ha permitido que una joven viuda vea cumplido su deseo de ser madre con el esperma de su marido fallecido

Una mujer ha conseguido tener una familia maravillosa, aunque sea una década después de que la muerte de su esposo.

Angeleen Leckie-James tuvo dos bebés usando esperma de una muestra dada por su esposo, antes de que muriera de cáncer con solo 29 años.

“Ser madre soltera es muy difícil y no todos pueden entender mi elección. Pero Chris merece ser padre a pesar de que ya no está aquí”, explicó a The Mirror la orgullosa madre de dos niños de cinco años y 13 meses.

Angeleen se casó con Chris James en 2007, tres años después de conocerse por primera vez mientras trabajaban juntos.

Según cuenta, él era cariñoso, divertido y protector y le encantaban lo niños. Hablaron de formar una gran familia y tener cinco hijos juntos. Angeleen sabía que sería un padre perfecto.

Pero su futuro juntos se desmoronó después de que a Chris le diagnosticaron un tumor cerebral agresivo y le dieron entre uno y cinco años de vida.

Seis semanas después falleció pero no antes de dejar una muestra de esperma para usarlo en el proceso de fecundación in vitro.

Angeleen quedó embarazada por primera vez en 2013, cinco años después de quedar viuda.

Tuvo a Phoenix, un bebé que “se nació de las cenizas” de su esposo. La madre declaró que pudo sentir la presencia de su marido mientras se unía al bebé. El año pasado tuvo a su segundo hijo.