Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, explota tras comparación con Belinda

No le gustó que la compararan con la que fuera la nueva novia de su exesposo

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera ya son historia y lo único que los mantendrá unidos por el resto de sus respectivas vidas son los dos hijos que tuvieron juntos. Ahora que este último supuestamente mantiene una relación amorosa con Belinda, algunos fans malintencionados entraron al Instagram de Alonso para provocarla.

“A ya se [por que] todos dicen que Belinda es una dama y es mucho más super bonita que tú”, escribió un usuario en una publicación de Mayeli.

La que fuera participante de “Rica Famosa Latina” respondió a la provocación de manera contundente y con lenguaje fuerte.

“Si vieran lo ridículas que se ven haciendo esos comentarios fuera de lugar”, escribió la empresaria. “A mi me vale una reverenda V si mi ‘ex’ porque así lo quise, anda con Belinda, o con la chupitos (con el perdón de chipotle porque se que ella nunca se fijaría en él“.

Alonso dejó muy claro que ya no tiene nada que ver con “El Toro del Corrido” tras su separación.

“No lo quiero, no me interesa como hombre, [o sea] no mamen yo cuando cago le bajo al baño, supérenlo“, concluyó.