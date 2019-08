Se burlan de los sentimientos de Celia Lora, al exponer su trasero con una ardiente tanguita blanca

La candente modelo y actriz ha compartido el impactante meme

Celia Lora se toma con humor muchas de las críticas o burlas que suele protagonizar en las redes sociales. Y hace unas horas hizo lo mismo, reír y compartir uno de estos memes.

“(Risas) No me acuerdo quien me lo mandó pero gracias”, escribió la famosa y candente modelo, ante una imagen de ella en ropa interior, sobre la cual se pueden leer los siguientes mensajes:

“Mi novio me ama por mis sentimientos”, éste texto aparece sobre una nube frente al rostro de Celia. “Los sentimientos”, esta frase aparece como viñeta sobre el trasero de la actriz, el cual sólo lleva una tanguita blanca, diminuta, como prenda de vestir.