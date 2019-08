Agenda de Nueva York: Los eventos que no puedes perder

Este fin de semana el dinero no será excusa para divertirte en grande porque La India ‘La princesa de la salsa’ ofrecerá un concierto gratuito en Central Park este domingo 25, ese mismo día también puedes disfrutar del tradicional Jubilee Festival, una feria callejera en Brighton Beach. Esta noche en Lincoln Center te espera, además, un concierto sin costo alguno con el acordeonista Alberto ‘Beto’ Jamaica.

Jueves 22

Cumbia y Vallenato en Lincoln Center

Alberto ‘Beto’ Jamaica, considerado como uno de los músicos más destacados de cumbia y vallenato en Colombia, traerá su música al Lincoln Center esta noche. El artista del acordeón que catapultó su carrera en 2006 tras ganar la competencia Festival de la leyenda vallenata, ofrecerá una fusión de cumbia, paseo y porro en este concierto. En David Rubenstein Atrium, ubicado en el 61 West 62 Street, a las 7:30 p.m. Gratis. Información: http://www.lincolncenter.org/atrium/show/beto-jamaica

Viernes 23

King Kong regresa al Empire State Building

En el Empire State Building te espera una serie de exhibiciones que te transportarán hasta el nacimiento de este emblemático rascacielo en 1920. Durante el recorrido podrás, entre otras cosas, ver lo que ocurrió el día de apertura y echar un vistazo a las oficinas dentro de los cerca de 100 pisos que no están abiertos al público. Este viaje multimedia ofrece, además, una sección dedicada a King Kong, el gorila ficticio que en 1933 escaló por primera vez el Empire State en la cinta que lleva su nombre. El simio vuelve a treparse en la torre, ahora través de una colosal instalación. En el segundo piso, de 8:00 a.m., a 2 a.m. En 20 West 34th St. Entradas e información: http://www.esbnyc.com

Sábado 24

Ritmos electrónicos con The Martinez Brothers

Si eres amante de la música electrónica no te puedes perder la presentación de The Martinez Brothers en MoMA PS1. El dúo de DJ’s, oriundos del condado de El Bronx, participarán en el festival Warm Up junto a los DJ’s Shigeto, Noodles, P-Lo, Djrum, Grace Ives y DJ Osh Kosh. La serie que trae música en vivo todos los sábados, fue creada en 1998. Entradas: desde $18. En 22-25 Jackson Avenue, Queens, a las 12 p.m. Información: http://www.moma.org/calendar/events/5534?locale=en

Merengue típico con D’Ahora

Baila toda la noche con el contagioso ritmo que interpreta el Grupo local D’Ahora. La joven agrupación tocará un repertorio marcado por el merengue típico. La banda, que está liderada por artistas locales de la música típica neoyorquina, está integrada por Randy Collado Santana (acordeón), Bralen Robles Díaz (bebé tambora), Joe Junior Peña Ventura (el güirú) y José Arismendi Ortega (Aris Jackson) entre otros. El grupo se presentará en el restaurante Mamajuana Café, en el 33-15 56th St. Woodside, Queens. A las 10 p.m. Admisión: $30. Información: wwww.mamajuanacafe-queens.com

Fusión de jazz y ritmos boricuas

Sumérgete en una fusión musical que mezcla ritmos folclóricos puertorriqueños con el jazz, junto al compositor y director de orquesta Fernando García. Oriundo de la Isla del Encanto y radicado en NYC, García tocará junto a su banda que incluye entre sus músicos a Dan Martínez en el bajo, Jan Kus en el saxofón, Gabo Lugo con el barril y congas, Gabriel Chakarji al piano y Gabriel Vicens en la guitarra. En Terraza 7, ubicado en 40-19 Gleane St. Elmhurst. De 9:30 a 11:30 p.m. Entrada: $12. Información: http://www.terraza7.com

Domingo 25

Fiesta salsera con La India

Prepárate para repasar junto a La India sus más grandes éxitos en un concierto que promete ser inolvidable. La salsera, conocida por temas como: ‘Dicen que soy’, ‘Vivir lo nuestro’ y ‘Me cansé de ser la otra’ y ‘No me conviene’, ofrecerá una función dentro de la agenda del festival veraniego SummerStage. La India compartirá escenario con Cimafunk, cantante y productor cubano que mezcla en su propuesta funk y ritmos provenientes de su natal Cuba. A las 7 p.m., en el Rumsey Playfield de Central Park. Gratis. Información: http://www.cityparksfoundation.org/events/la-india-4/

Feria callejera en Brighton Beach

Antes de que el verano se despida y de paso al otoño, te espera todavía un sinfín de ferias y festivales, uno de ellos es el tradicional Jubilee Festival, un evento que celebra la diversidad a través de una cargada agenda cultural. Esta feria tendrá múltiples escenarios, música en vivo, un mercado para adquirir variados productos y una extensa gama de atracciones para los más pequeños de la casa. Gratis. De 10 a.m., a 6 p.m., desde Corbin Place hasta Coney Island. Información: http://www.brightonbeach.com/jubilee-festival.html

Martes 27

‘West Side Story’ reinventada

Aprende sobre el proceso creativo y exploración musical que desarrolló el percusionista y director de orquesta Bobby Sanabria durante la creación de su álbum ‘West Side Story Reinmagined’. En la referida producción, Sanabria funde la música creada por el compositor Leonard Bernstein para la cinta ‘West Side Story’ con ritmos latinos y jazz. La conferencia de Sanabria, líder de la Multiverse Big Band, forma parte de la agenda del New York International Salsa Congress en coordinación con el National Jazz Museum, en el 58 West 129 st, en Harlem. A las 2:30 p.m. Este evento es gratuito, solo es necesario hacer reservación en: http://www.eventbrite.com