Hacen un llamado a exámenes físicos de cara al regreso a clases

Autoridades de salud han preparado diversas ferias en centros escolares

A pocos días de llegar el mes de septiembre, los Servicios de Salud de Nueva York y los hospitales aconsejan a los padres y tutores para preparar a sus hijos para concretar citas para exámenes físicos, vacunas, exámenes de visión y audición y otros servicios de salud de cara al nuevo año escolar.

Para hacer una cita en cualquier ubicación del sistema de salud pública, se recomienda a los padres y representantes de los menores llamar al 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692).

Además de la disponibilidad de citas, NYC Health + Hospitals también invita a las familias a visitar Ferias de Salud de Regreso a la Escuela, que se ofrecen en ubicaciones seleccionadas en los cinco condados en diferentes fechas a fines de agosto.

“Es importante que los estudiantes se realicen sus chequeos anuales antes o al inicio del año escolar para asegurarse de que su salud respalde su éxito académico”, dijo Mitchell Katz, MD, presidente y CEO de NYC Health + Hospitals. “La buena salud comienza a una edad temprana. Los niños y adolescentes deben comprender el valor de la atención primaria continua y llevar ese hábito a la edad adulta”.

NYC Health + Hospitals también ofrece a los padres y tutores siete consejos de salud para ayudar a los niños a prepararse para el año escolar, incluidos consejos sobre los requisitos de vacunación, vacunas contra la gripe, nutrición, sueño, configuración de rutinas, limitación del tiempo de pantalla en computadoras y teléfonos celulares.

Ferias de salud “De vuelta a la escuela”

BROOKLYN

26 de agosto

NYC Health + Hospitals/Gotham Health

335 Central Avenue, Bushwick, de 10 a.m. a 3 p.m.

7 de septiembre

NYC Health + Hospitals/Coney Island

2601 Ocean Parkway, Coney Island, de 12 p.m. a 4 p.m.

QUEENS

26 de agosto

NYC Health + Hospitals/Queens

82-68 164th Street, Jamaica, de 11 a.m. a 3 p.m.

MANHATTAN

24 de agosto

NYC Health + Hospitals/ Gotham Health, Gouverneur

227 Madison Street, Manhattan, de 11 a.m. a 1:30 p.m.

28 de agosto

NYC Health + Hospitals/Bellevue

462 First Ave, Manhattan, de 11 a.m. a 3 p.m.

EL BRONX

28 de agosto

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Morrisania

1225 Gerard Ave, de 11 a.m. a 3:30 p.m.