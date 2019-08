Insólito: latina tenía una araña venenosa en su oído izquierdo

Los médicos no están seguros de cómo el insecto llegó allí

“Me desperté el martes por la mañana escuchando un montón de golpes y agua en mi oído izquierdo“, dijo Susie Torres a KSHB-TV.

Entonces fue a una clínica en Northland (Missouri) donde un asistente médico la examinó por primera vez.

“Salió corriendo y me dijo ‘Creo que tienes un insecto allí’. No me asusté porque no sabía exactamente qué era hasta que ella volvió y me dijeron que era una araña. Tenían algunas herramientas y trabajaron su magia y la sacaron”, dijo Torres.

“¿Por qué, dónde, qué y cómo? Nunca pensé que (las arañas) se arrastrarían en tu oído o en cualquier parte de tu cuerpo”, dijo.

Los médicos luego le dijeron a Torres que era una araña venenosa, del tipo reclusa parda. “Tuve la suerte de que no me mordiera”, dijo Torres.

Ahora está tomando algunas precauciones adicionales cuando se acuesta por la noche. “Me puse algunas bolas de algodón en la oreja anoche porque no tenía tapones (..); estoy bastante aterrorizada por las arañas”, dijo.

Las picaduras de arañas reclusas pardas pueden provocar fiebre, escalofríos, aumento de la sudoración, náuseas y dolores de cabeza, destacó ABC News.

