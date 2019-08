Trump arma revuelo con controvertidas declaraciones en importante encuentro internacional

El presidente Donald Trump no dejó a nadie indiferente en su conferencia de prensa al cierre de la cumbre del G7, celebrada el pasado fin de semana en la localidad francesa de Biarritz. El mandatario trató temas de candente actualidad pero polémicos como la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y China, la actuaciones de su predecesor Barack Obama o el lugar de Rusia en el mencionado encuentro internacional en el que se encontraba.

Respecto a la relación con la segunda economía del mundo, Trump afirmó que Pekín había contactado con funcionarios estadounidenses para retomar las negociaciones comerciales. Sin embargo, la agencia Reuters citó a un funcionario del gobierno chino que dijo no tener conocimiento del contacto al que se refierió el presidente. De hecho, el Ministerio de Exteriores del país asiático dijo estar dispuestos a tomar más medidas si EEUU avanza con los aranceles.

President Trump cites calls with China in attempt to ease trade-war tensions, but Beijing denies the calls occurred pic.twitter.com/ttDa2YHAJB

— Reuters Top News (@Reuters) August 26, 2019