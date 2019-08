Los dimes y diretes de Marjorie de Sousa y Julián Gil en su visita al juzgado por Matías

Julián y Marjorie se dedicaron algunos mensajes a su salida del juzgado, aquí te presentamos los mejores

El pequeño Matías reunió de nueva cuenta a sus famosos padres en el juzgado: Marjorie de Sousa y Julián Gil.

Durante la cita, el actor argentino tuvo la oportunidad de convivir con su hijo, a quien tenía casi un año de no ver y tanto tiempo hizo efecto: Matías no lo reconoce como su papá.

“Va a sonar duro, pero creo que estaba de alguna manera viendo a un extraño (…), es imposible que el niño sienta que está viendo a sus papá”, dijo Gil a su salida del juzgado.

A pesar del poco tiempo que pudo estar con su vástago, Julián se dijo contento por vivir esos momentos junto a él y aseguró que pugnara para poder tener visitas con Matías en otros lugares.

“Inclusive le dije a la trabajadora social que si las visitas van a ser aquí, no voy a venir”, sentenció el galán de telenovelas.

Marjorie de Sousa, por su parte, lanzó un mensaje de paz dirigido a su expareja, a quien bendijo y agradeció por transformarla en una mejor mujer.

“Yo, de todo corazón, lo bendigo, porque gracias a todo lo que me ha tocado vivir con él soy una mujer nueva, una mujer fuerte y me he probado en un terreno que jamás pensé que me tocaría vivir y yo se lo agradezco, porque me ha hecho una mejor mujer”, declaró la guapa actriz venezolana.

Julián Gil, por el contrario, no olvida todo lo que la mamá de su hijo dijo sobre él, por lo que no tiene la menor intención de tener comunicación con ella.

“Es una persona que me quiso ver preso; me acusó de narcotráfico; que me acusó de violento; que me acusó de drogadicto; que me acusó de todas estas cosas, que me acuso de que yo quise de alguna manera de secuestrar al niño en la última convivencia (… ), ¿tú crees que yo tengo ganas de sentarme a hablar con ella? Yo lo que quiero es compartir con mi hijo”, indicó el actor.

