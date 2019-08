Nueva polémica con la bioserie de “Chespirito”: ignoraron a “La Chilindrina”

El hijo del comediante respondió a las críticas de la actriz

Roberto Gómez Fernández prepara la bioserie de su padre “Chespirito”, y aunque falta para su estreno ya hay polémica.

Y es que el hijo de Roberto Gómez Bolaños no ha incluido a una de las personas más cercanas al comediante en su época de oro en la recopliación de datos, María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina”.

La actriz se quejó de que Gómez Fernández no la consultó para el guión, a lo que respondió el productor.

“Siempre la recuerdo con mucho cariño. Si se quiere sumar con mucho gusto”, dijo a la prensa mexicana Gómez Fernández.

“Seguimos en ese proceso, me encantaría que pudiera sumarse al proyecto con su visión de las cosas. No la he encontrado, sé que anda con cosas de su familia, pero sí”, agregó.

El hijo del creador del “Chavo del ocho” recordó con cariño a Maria Antonieta, pues fue un personaje habitual en su niñez.

“Ojalá podamos vernos pronto”, deseó.

Sobre el momento en el que la esperada bioserie verá la luz, Gómez Fernández matizó.

“Todo el resto del año va a ser preparación”.