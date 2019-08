¿Paola Rojas ya olvidó a Zague y estrena galán?

Emmanuel Palomares se molestó al ser cuestionado

Emmanuel Palomares se incomoda cuando se le cuestiona sobre la supuesta relación sentimental que vive con la periodista Paola Rojas, misma que en redes sociales se ha filtrado como un rumor, el cual el actor se niega aclarar.

“Mira, de ese tema no quiero hablar, mi telenovela se va a estrenar muy pronto y es lo que me gustaría platicarte, porque estoy muy concentrado en ese proyecto y de Paola, lo que es ya lo sabe, es una mujer que admiro por ser muy inteligente”. Sobre los comentarios que hacen de él en las redes sociales, argumentando que está con Paola Rojas por ser un hombre interesado, respondió lo siguiente.

“La verdad es que trato de no hacerle caso a cualquier tipo de comentarios estúpidos, me enfoco en las cosas buenas y esas cosas que dicen, que si estoy o no con personas por interés, se ve que esas personas no tienen el placer de conocerme, porque soy un hombre que no juega con esos puntos negativos ni con las personas”.