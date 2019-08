“Estoy orgulloso de lo que tengo”: Zague habla de su video sexual a un año del escándalo

El comentarista se divorció tras la difusión de las imágenes

Ha pasado un año desde que el futbolista mexicano Luis Roberto Alves “Zague” fue presa de la filtración de un video sexual que posteriormente derivó en su divorcio de la periodista Paola Rojas.

Tranquilo y con su habitual buen talante, el comentarista de Azteca Deportes reflexionó sobre lo que le dejó el “Zague-gate”.

“Estoy tranquilo, el mundo sigue girando”, expresó el goleador del América en la década de los 90.

“Todo es un aprendizaje, yo estoy seguro de la persona que soy”, agregó.

“La vida sigue, ahorita la verdad no tengo cabeza para pensar en eso (una relación sentimental), mi prioridad son mis hijos”, agregó.

“Ellos están todo el tiempo en mi mente. Yo tengo una buena relación con ella (Paola Rojas), no sé si se está riendo (del video), si se está riendo me da gusto porque quiere decir que está bien y yo lo que quiero es que las personas que sean cercanas a mi sean felices”, agregó.

“Paola es una mujer inteligente, una persona con madurez, ella sabrá perfectamente los lineamientos para que nuestros hijos no sean afectados en ese sentido, tiene todo el derecho de rehacer su vida”.

“Los memes no me molestan, estoy orgulloso de lo que tengo y lo que he logrado. Tengo admiradoras y admiradores”.