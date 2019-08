Por qué Jordyn Woods se resiste a dejar marchar a Kylie Jenner

El drama sigue en el clan Kardashian - Jenner

A estas alturas parece que ya ha quedado claro que, por mucha pena que le diera a Kylie Jenner el acoso mediático que sufrió su amiga Jordyn Woods después de que saliera a la luz que había besado a Tristan Thompson -novio de Khloé Kardashian y cuñado de la famosa empresaria- durante una noche de fiesta, ella ya ha pasado página para acostumbrarse a vivir sin la presencia constante de su antigua confidente y compañera de casa.

Sin embargo, la modelo no parece compartir esa opinión y de las declaraciones que ha venido realizando desde que estalló ese escándalo se desprende que no pierde la esperanza de que Kylie sepa perdonar y olvidar cuando las aguas vuelvan a la calma y todo el mundo olvide lo ocurrido.

En la última entrevista que ha concedido a la revista Teen Vogue, en concreto, se ha resistido a definir el final de su amistad como una ‘ruptura’ definitiva’: “Pero, a ver, ¿qué entendemos por ruptura?”, ha alegado para desviar la atención de la cuestión clave: si seguía o no en contacto de alguna manera con la menor del clan Kardashian.

Por supuesto, la definición oficial de ruptura que ella misma lee en su teléfono móvil durante la conversación que ha mantenido con la publicación -y que reza: ‘la separación o la acción de romper algo en distintas piezas o trozos. El final de una relación’- parece confirmar que Kylie y ella sí ‘han roto’ para siempre, pero Jordyn se resiste a verlo de esa manera.

“Lo que yo me pregunto es: ¿se acaba realmente algo? ¿o sencillamente se trata de un círculo?”, ha apuntado muy filosófica.

De cualquier forma, aunque su antigua amiga del alma no volviera a formar nunca parte de su vida, Jordyn Woods está convencida de que sabría lidiar con ese golpe al igual que pudo superar el fallecimiento de su progenitor.

“La ruptura más difícil con la que he tenido que lidiar ha sido la muerte de mi padre, nada se compara a eso. Perderle me preparó para cualquier otra cosa que pudiera suceder, y eso que me he enfrentado a verdaderas locuras”, ha reconocido.