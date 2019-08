René Higuita y su relación con Pablo Escobar: “lo seguiría visitando en la cárcel hoy, mañana y siempre”

El ex arquero de la Selección Colombia mantuvo una relación personal con el Narco

René Higuita, el ídolo colombiano bajo los tres palos en la década de los 80 y 90 ha tenido una vida peculiar en los 53 años de vida que celebra, pero uno de los pasajes más legendarios es aquel que sostiene que el arquero visitaba a Pablo Escobar en la cárcel ‘La Catedral’ durante su periodo de ‘auto-cautiverio.

Esta es la entrevista que le hice a René Higuita para @RevistaBOCAS. Entre muchos temas –los del fútbol y su paso por la cárcel, por supuesto–, también le pregunté: "¿Visitaría otra vez a Pablo Escobar?". Y me contestó: "Hoy, mañana y siempre".https://t.co/s50nAyNS6r — Mauricio Silva G. (@msilvaazul) August 26, 2019

En una entrevista para la Revista Bocas, el ex arquero de Nacional de Medellín y el más recordado de la Selección Colombia habló de fútbol y de algunos temas extra cancha como su relación con ‘El Patrón’ a quien asegura, seguiría visitando en la cárcel:

“Hoy, mañana y siempre, y si me dan la autorización para ir a las cárceles, ojalá tuviera un carné y mantendría allá visitándolos“.

“Yo fui poco amigo, pero con en ese ‘poco amigo’, todos quisieran tenerme a mí de amigo. (…)Pablo Escobar era conocido, llegó hasta el Congreso y después, cuando ya sale de allá, sale a la clandestinidad y va a la cárcel, resulta que ya nadie lo conocía. Ya no era político, ya solamente era narcotraficante y nadie tenía que ver con él. Entonces yo, que en ese momento era como esa figura de Colombia, digo: “¡Hombre!, ¿a una amistad sí se le puede pagar de esa manera?”. Entonces, yo me llené como de la parte más humana y pensé cómo la cárcel lo deja a uno solo” Mencionó el antioqueño sobre su relación la oscura figura de Escobar.

Higuita reconoce que muchas de sus amistades eran criminales, narcotraficantes:

“Cuando salí de la visita de La Catedral, alguien de RCN me preguntó que si yo era amigo, y yo les dije que sí. Es que uno no puede cambiar los principios de amistad. Yo conocí muchos amigos y muchos han sido narcotraficantes y yo no puedo cambiar, mi corazón no cambia eso. Conocí los paramilitares, conocí también la guerrilla, y de corazón, lo que ellos me contaron, me da para respetarlos, así como ellos me respetan. Esa ha sido mi esencia, y le hablo de los grupos más representativos y delincuentes. Entonces, por eso vivo tranquilo, vivo en paz y soy el amigo de todos”.

El ex seleccionado habló también sobre el tiempo que estuvo en la cárcel por ser acusado de mediar el rescate de uno de los máximos lavadores de dinero en aquel entonces en Colombia:

“Era el desespero para dar con Pablo [Escobar], porque habían hecho una cantidad de cosas, y nada. Entonces, se supuso –o se supone– que yo soy muy amigo de Pablo Escobar, y eso quedó en la mayoría de colombianos. Me llevaron para Bogotá: dos helicópteros, esposado, yo con una pierna enyesada, el peor delincuente, y los titulares eran que yo era el secuestrador”

Genio y figura… René HIguita sigue dando de que hablar a casi 20 años de su retiro de fútbol; una figura mítica en su país que ha tenido un lado brillante que deslumbró al mundo entero y una cara oscura que aún no ha sido descifrada del todo.