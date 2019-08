Escucha estos 10 temas de Juan Gabriel que muchos no conocen (y que son igual de buenos que sus clásicos)

El Divo de Juárez compuso a lo largo de su carrera cientos de extraordinarios tracks

Hoy se cumplen tres años de la muerte de Juan Gabriel; la situación legal de sus bienes aún no está concluida, por lo que el material musical inédito de El Divo de Juárez no puede lanzarse aún. Pero eso no es pretexto para no escuchar su música; Juan Gabriel escribió cientos de excelentes canciones, y entre éstas, muchas han sido injustamente olvidadas, a pesar de haber sido hits en su tiempo, aparte de grandes tracks que se encuentran en sus álbumes, pero no en sus recopilaciones de éxitos. Aquí está el tracklist ideal con 10 canciones que no mucha gente conoce de Juan Gabriel, y que son igual de buenas que los clásicos que interpretaba en sus conciertos.

10.- Es Mejor Decir Adiós (1978)

En medio de la fiebre de la música disco, Juan Gabriel lanzó dos álbumes con varios temas en ese estilo, uno de ellos titulado Espectacular, el cual contenía esta alegre canción que sonó algo en aquel tiempo. Cristian Castro reprodujo la portada de ese disco en el reciente álbum de covers de Juan Gabriel que grabó.

9.- De Sol a Sol (1975)

En su larga carrera Juan Gabriel grabó dos canciones con el título de “Parácuaro”, su tierra natal, pero no hay tema que en su letra retrate mejor la vida del cantante que “De sol a sol”, en el que menciona a toda su familia. Debido a que aquí la estrella menciona varias veces el nombre de su pueblo, mucha gente llegó a pensar que el tema se titulaba “Parácuaro”, cuando no es así.

8.- Adorable Mentirosa (con la Banda El Recodo) (1998)

En 1998 Juan Gabriel se decidió a hacer un álbum conjunto (algo no muy común en él), y fue nada más y nada menos que con la Banda El Recodo de don Cruz Lizárraga. Al principio muchos vieron con desconfianza este trabajo, pero al escuchar el CD, cambiaron de opinión, pues El Divo de Juárez le imprimió su sello característico, lo que provocó que hasta el público no afecto a la música de banda quedara impresionado con las canciones, entre éstas el primer sencillo, que fue todo un hit en las listas de Regional Mexicano.

7.- Denme Un Ride (1978)

“Yo caminé mucho, muchísimo, por todo México, y si no, todo era en ride”, dijo Juan Gabriel en una de sus últimas entrevistas, y de eso precisamente trata esta canción, un recuerdo a la difícil situación por la que pasaba en su juventud al buscar el éxito, pero que el artista siempre vio con alegría y optimismo. Nunca olvidó este track, pues lo interpretaba en algunos conciertos durante un medley.

6.- El Noa Noa II (1984)

Todos conocen el clásico “El Noa Noa” de Juan Gabriel pero ¿sabían que había una segunda parte? El álbum Recuerdos II, de 1984, es uno de los mayores éxitos de ventas en la carrera del cantante, y comenzaba con esta canción con toques country, que relata una vez más las experiencias de Juan Gabriel en el famoso salón de baile.

5.- Yo No Sé Que Me Pasó (con Carlos Rivera) (2015)

Antes de su fallecimiento, Juan Gabriel obtuvo gran éxito con dos álbumes de duetos, y en el segundo de éstos destacaba este track, totalmente en estilo rock, que es un cover al hit que tuvo en 1986. Pocos saben que días después de aquel 28 de agosto de 2016 el cantante grabaría el video de este dueto con Carlos Rivera, para lanzarlo como su siguiente sencillo. “Desgraciadamente el video no se hará nunca”, dijo Carlos al día siguiente de la muerte de Alberto Aguilera.

4.- He Venido a Pedirte Perdón (1980)

A finales de los años 70, Juan Gabriel era muy fan del rock country de The Eagles y Linda Rondstadt, y ese sonido precisamente fue lo que quiso reproducir en esta canción, que fue todo un hit en 1980 (en su película “El Noa Noa” el tema se escucha en una larga secuencia de una sola toma). “He venido a pedirte perdón” se grabó a dueto con Mon Laferte para incluirse en el tercer álbum de duetos de Juan Gabriel, el cual hasta la fecha no ha sido lanzado.

3.- La Frontera (1980)

Con un arreglo muy rockero, ésta es una de las canciones más alegres de Juan Gabriel, y a la vez un homenaje a Ciudad Juárez. “La frontera” fue todo un éxito en la radio cuando se lanzó como sencillo de su álbum Recuerdos, y el video muestra al cantante en su ambiente, demostrando su amor por la gente.

2.- Vienes o Voy (1994)

Cuando Juan Gabriel regresó en 1994 tras una larga ausencia, el productor Gustavo Farías le agregó a sus canciones arreglos muy modernos, y el sencillo “Vienes o voy” tenía influencia del estilo Eurodisco. Al cantante le gustó tanto el resultado, que a partir de ahí no dejó de interpretar el tema en sus conciertos (a pesar de que no fue el máximo hit del CD Gracias por esperar). En su álbum Los dúo, “Vienes o voy” contó con la participación del grupo Fifth Harmony, con todo y Camila Cabello.

1.- Todo Está Bien (1999)

A finales de 1999 Juan Gabriel regresó con el disco Todo está bien, y la canción tema fue un éxito que con el tiempo muchos fueron olvidando. Sin embargo, es una de sus mejores composiciones, que contó con un videoclip espectacular, con efectos al estilo de la cinta “The matrix” y una aparición especial de José José, uno de los grandes amigos del cantante. Sin duda uno de sus sencillos con más energía y una letra positiva.

Manelyk, de “Acapulco shore” muestra que bien podría competir con Kim Kardashian

Ana Bárbara ¡se muestra sin ropa! Sólo cubierta con su cabello