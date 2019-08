Jacqie Rivera podría estar embarazada

Parece que un nuevo bebé se unirá al famoso clan de Los Rivera

En el programa Suelta La Sopa, de Telemundo, comentaron que existen fuertes rumores de que Jacqie Rivera podría estar esperando a su cuarto bebé.

Comentan también que el padre de su bebé podría ser su ex esposo. Cabe recordar que previo a que diera inicio el reality de Los Rivera en su nueva temporada Jacqie comentó en los avanzas que no estaba segura de querer firmar los papeles de divorcio, por esta razón muchos no están sorprendidos ante esta situación.

De momento Jacqie no ha comentado nada al respecto ante la prensa ni en sus redes sociales.

En la última imagen que la joven celebridad compartió en su Instagram aparece luciendo una falta larga entallada a la cintura que no dejó ver ningún vientre abultado. Pero de momento los rumores siguen creciendo a la espera de una confirmación o negación de parte de la hermanas de Chiquis Rivera.

Pero la felicidad de Jacqie podría ser la tristeza de Chiquis, ya que la joven cantante tiene problemas para poder tener hijos, razón por la cual se ha dicho en varias ocasiones que sus hermanas estarían dispuestas a prestar su vientre para cumplir los sueños de la esposa de Lorenzo Méndez.