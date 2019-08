Renuncia obligada: Veracruz es un desastre histórico y el ‘Ojitos’ lo sabe

El timonel está notablemente afectado y habla de su retiro del fútbol

Como si no lo estuvieran esperando, Enrique Meza renunció como entrenador del Veracruz tras expresar su amargura por el pésimo paso del equipo, último lugar del torneo Apertura 2019 y con una racha de más de un año sin ganar.

Sólo 7,322 personas fueron al Estadio Luis Pirata, de Veracruz.

Un aplauso a esos valientes!

Tiburones Rojos ya es el peor equipo de la historia del futbol mundial: 33 juegos al hilo sin ganar. pic.twitter.com/sgpuIsW81n — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) August 28, 2019

“Voy a hablar con el señor Kuri para dar un paso al costado porque Veracruz no merece estar sufriendo lo que está sufriendo; me encuentro apenado y no es culpa de los jugadores porque yo los elegí y ahora no he sabido hacerlo jugar”, declaró Meza tras la goleada 0-5 sufrida ante el Querétaro.

Lo más notable es que el Querétaro ni siquiera tuvo que esforzarse demasiado para derrotar a unos escualos que deambulan por la cancha hace más de 365 días.

Los Tiburones llevan 33 partidos sin ganar lo cual significa un récord mundial en Primera División, superando los 32 encuentros sin triunfos del Derby County de la Liga Premier en la temporada 2007-2008.

“Ya llovió, ya tengo 71 años y los viajes me cansan. Amo el fútbol, pero quizás me aleje”, concluyó Meza como manera de insinuar su retiro del fútbol después de 53 años como jugador y Director Técnico.

“Somos una vergüenza total” Habló Gabriel Peñalba al término del encuentro, dió la cara luego de la goleada recibida por los #GallosBlancos también comentó sobre la renuncia de #EnriqueMeza “Nos tendrían que echar a todos” pic.twitter.com/tzjCcpV93k — Xhadi Trujillo (@XhadiTrujillo) August 28, 2019