Novia le pide a su amiga que no sea su dama de honor porque tiene cáncer

Quería comprarle una peluca para que se viera bien en las fotos, pero como se negó a usarla, enfureció y tomó esta decisión

La mayoría de las mujeres se convierten en unas verdaderas bridezillas cuando están a semanas de celebrar su boda, lo cual puede llegar a provocar que hagan cosas de las cuales puedan arrepentirse toda la vida.

Eso fue lo que seguramente le ocurrió a una novia que fue evidenciada, como ya es costumbre, en el sitio web Reddit, y la cual es apodada ya como “la novia más cruel del mundo”, debido a un terrible acto que cometió en contra de una de sus mejores amigas.

La novia, a la cual solo ha llamado como Karen, se comprometió con su futuro esposo hace año y medio, por lo que pronto inició los preparativos de su enlace matrimonial y rápidamente le pidió a su amiga que fuera parte de su cortejo de damas de honor.

Su amiga aceptó gustosa; sin embargo, el año pasado le fue diagnosticado cáncer, por lo que tuvo que someterse a varias sesiones de radioterapia y quimioterapia para hacerle frente a la enfermedad. Karen siempre estuvo apoyándola, pues sabe lo que es este problema de salud, ya que es enfermera.

Esto trajo como consecuencia que se le cayera el pelo y ahora poco a poco lo ha ido recuperando. El problema fue que hace 2 semanas, la novia la invitó a un día de spa y al finalizar, le dijo que le tenía preparada una sorpresa. La llevó a una tienda especializada en hacer pelucas, e incluso quiso comprarle una, pero su amiga se negó.

Su repuesta provocó la furia de Karen, quien hace unos días se comunicó con su amiga para decirle que no sería ya su dama de honor por negarse a ponerse una peluca y lucir perfecta para el día de su boda, y por ende ya no estaba invitada al evento, pues no quería que arruinara las fotos de lo que sería el día más importante de su vida.

Varios usuarios del portal han comentado la publicación, asegurando que la novia ha actuado muy mal contra una persona que ha estado a su lado durante muchos años y para la amiga también consideran que se quitó de su camino a una persona que solo le dejaría cosas negativas.