Ríndete sin culpas

Hay que reconocer las situaciones donde es mejor decir: “!Se acabó!”, especialmente en el amor

Recientemente presenté una conferencia titulada: “!No te rindas!”. Como motivadora, uno de mis principales propósitos es alentar a otros a perseguir sus sueños y nunca rendirse hasta alcanzarlos.

Al finalizar la charla, una participante se acercó y me dijo: “Llevo doce años casada con un alcohólico y he tratado por todos lo medios de ayudarlo, pero no he podido, ¿usted cree que debo seguir intentado y nunca rendirme?, a lo que respondí alborotada: “!Yo dije que persigan sus sueños, no sus pesadillas!”.

Estoy convencida que la perseverancia es una de las claves para alcanzar cualquier meta, sin embargo hay que reconocer las situaciones donde es mejor decir: “!SE ACABO!”, especialmente en el amor.

¿Pero cómo saber si es hora de “tirar la toalla”? Existen tres razones por las que tu intuición te dice que debes renunciar; ya sea porque sientes que no te conviene, has perdido el interés, o sencillamente ¡estas hasta la coronilla!.

LA ESPERANZA es lo que te mantiene atada a relaciones que debes terminar y te conduce a frases como: “él va a cambiar”, “no hay mal que dure 100 años” y la excusa favorita: “éste no es el mejor momento”.

Para de invertir tiempo, esfuerzo y dinero en algo sin solución. Si diste lo mejor de ti y trataste por todos los medios pero nada cambió, ¡es hora de rendirte sin culpas!.

Renunciar no significa perder, mas bien es un acto de valentía donde reconoces que esa relación, anhelo o capricho no te conviene y lo dejas ir. Acepta que hay cosas en la vida que aunque ruegues, llores y patalees no se van dar, pero algo mejor se presentará.

Deshazte de lo que no te beneficia para que puedas abrir espacio y recibir lo que realmente está para ti, y al igual que a la señora del seminario, te invito a que sólo permitas en tu vida aquello que te trae paz, prosperidad y armonía. ¡Te lo mereces, no tengas culpa!

