La foto de Margot Robbie por la que todos se preguntan qué pasó con sus piernas

Una sesión fotográfica de la actriz para la revista Vogue Australia ha desatado polémica

Margot Robbie subió a su cuenta de Instagram una foto de ella que sorprendió a sus seguidores y la pregunta que imperó en los comentarios del posteo fue: “Margot, ¿qué pasó con tus piernas?”. Es que en la imagen se la ve posando para la revista Vogue de Australia, pero solo se le ve una pierna.

“Margot, ¿es exceso de Photoshop o perdiste una de tus piernas?”; “¿Cuándo te amputaron la pierna?”; “Margot, eres muy bella, no dejes que el Photoshop arruine tu belleza”, fueron algunos de los comentarios que originó la foto en cuestión.

Si bien la actriz no le contestó a sus fans, tampoco bajó la foto de la polémica. Actualmente, Robbie es una de las actrices más reclamadas de la industria y no tiene mucho tiempo que perder. Ahora se encuentra en plena difusión del film ‘Once Upon a Time in Hollywood’; luego protagonizará ‘Barbie’, el film sobre la famosa muñeca que produce Warner y que guionará con mirada feminista Greta Gerwig; y en diciembre estrenará en la pantalla grande ‘Bombshell’ junto a Nicole Kidman y Charlize Theron.

A raíz de esta polémica que se generó en las redes -que no es la primera surgida de los retoques digitales y seguramente no será la última-, habrá que ver si al menos la revista Vogue Australia sale a dar una explicación de la foto de tapa, en donde se ve a la actriz extremadamente delgada y en una extraña pose. Pero, más allá de esto, en esta edición de la revista lo tienen al director Quentin Tarantino como su entrevistador.