¿Cómo girar correctamente si conduces una motocicleta?

El motociclista debe atender precauciones de seguridad básicas al momento de girar

Manejar una motocicleta implica acciones y precauciones distintas a las que tiene una persona que conduce un vehículo de 4 ruedas. En esta ocasión, nos enfocaremos concretamente en informarte respecto a las precauciones necesarias al cruzar en dos ruedas.

Giro a la izquierda

Cuando queramos cruzar hacia la izquierda, debemos asegurarnos de que no haya nadie circulando en el carril contrario, y también de informar a la persona detrás de nosotros que queremos girar hacia la izquierda.

En el caso anterior conviene no cortar el paso si el conductor ya se ha percatado pero quien lo sigue no. El primer auto puede esquivarte pero el segundo puede no hacerlo.

No te cruces en el carril y mantente recto, usando correctamente el intermitente y dando varios toques con el freno. No te olvides tampoco de mirar en el espejo.

Si dudas si el otro conductor te ha visto o no, o si no sabes si habrá espacio suficiente para detenerse sin riesgo, lo mejor es ir recto y hacer la maniobra más adelante.

Girar a la derecha

Si se abre la posibilidad de cruzar hacia la derecha deberás mantener esta posición por un corto periodo de tiempo.

Las motocicletas no deberían circular por la derecha por mucho rato dado que por la derecha existe una alta probabilidad de que un pasajero o viajero se baje de un vehículo o de que te sea cortado el paso por múltiples razones.

Si el tráfico es fluido el riesgo es muy bajo porque el auto que giraría no lo haría si hay tráfico adelante.

Conducir una motocicleta no solo requiere atención de tus acciones, sino estar alerta al comportamiento de los demás vehículos que circulan en la vía.