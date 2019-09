El video sexual de Kim Kardashian: “Jamás me he arrepentido de haberme expuesto”

Todo su imperio comenzó con una cinta íntima

A día de hoy Kim Kardashian tiene uno de los nombres y rostros más reconocibles del mundo aunque mucha gente no sepa exactamente por qué. Probablemente no haya ningún lugar al que pueda viajar sin que una horda de paparazzi la localice y comience a seguir cada uno de sus movimientos en cuestión de horas. De ahí la pregunta del millón: si pudiera dar marcha atrás y no grabar, ya no el vídeo sexual que la sacó de la sombra de su entonces amiga Paris Hilton cuando se filtró contra su voluntad, sino el reality familiar que se convirtió en la piedra angular de todo un imperio, ¿lo haría?

“Creo que tengo una vida maravillosa”, reconoce ella en una entrevista que le ha realizado su propio marido para Vogue Arabia. “Incluso en los peores momentos, jamás me he arrepentido de haberme expuesto de esta manera ante el público. Muchas personas me han confesado a lo largo de los años que les he ayudado a sentirse menos solas cuando estaban lidiando con sus propios problemas. Me encanta contar con un altavoz a través del cual compartir mis opiniones y aprecio enormemente la plataforma que se me ha dado, a pesar de que en ocasiones desearía contar con un poco más de privacidad”.

A día de hoy Kim no duda en asegurar que ya no le otorga tanta importancia como antes a su popularidad y su fortuna personal, probablemente porque ambas no han dejado de crecer en la última década, pero sí reconoce que en un momento dado de sus veintitantos se dejó seducir demasiado por la idea de cimentar su estatus de celebridad.

“Mi objetivo siempre ha sido el éxito, porque con el éxito llega también el dinero. Ahora estoy en un punto en el que no me preocupa la fama, en absoluto, pero si hace diez años me hubieras preguntado qué prefería, si fama o dinero, probablemente habría respondido que son igual de importantes. Mi perspectiva ha cambiado mucho en ese sentido”.