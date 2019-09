Eva de Dominici presume su pancita de embarazo en bikini y con un bronceado extremo

View this post on Instagram

Esta es la tercer tapa que hago con @revistagenteok que me ha acompañado en momentos claves de mi carrera desde mis 17 años. Hoy con dedicación, amor y respeto @sebassoldano me acompaña en una nueva apuesta, el lanzamiento de @diablaswim mi primer marca propia de trajes de baño junto a mi hermana @candededominici que me encuentra en el momento más movilizante de mi vida. Estoy muy sensible y emocionada, les quiero dar las gracias desde el corazón por tanto cariño y les agradezco el respeto. Eva .(Las fotos son parte de la primer campaña de @diablaswim y estan tomadas por @maritedejesus ) #EvaEnGente